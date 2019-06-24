Minibüs ağaca çarptı: 1 ölü, 6 yaralı
1 saat önce
ISPARTA'da kontrolden çıkan minibüsün refüjdeki ağaca çarptığı kazada sürücü Mehmet Özdemir yaşamını yitirdi, araçta bulunan 6 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 08:54 Kaynak: DHA
ISPARTA'da kontrolden çıkan minibüsün refüjdeki ağaca çarptığı kazada sürücü Mehmet Özdemir
yaşamını yitirdi, araçta bulunan 6 kişi yaralandı.
Kaza, dün 23.30 sıralarında Eğirdir- Isparta
karayolu üzerinde meydana geldi. Mehmet Özdemir'in kullandığı 32 YP 560 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüjdeki ağaca çarptı. Kazada sürücü Mehmet Özdemir olay yerinde yaşamını yitirdi. Aynı araçta bulunan 6 kişi yaralandı. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda kurtarma ekibi sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Isparta Şehir Hastanesi
'ne götürülerek tedaviye alındı. Savcının incelemesinin ardından Mehmet Özdemir'in cenazesi morga konuldu.
- Isparta
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