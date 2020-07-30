Minibüs alev aldı - Son Dakika

Muğla'da seyir halindeki minibüsün motor bölümünde başlayan yangın sonrası araçta hasar oluştu.

Edinilen bilgiye göre, Milas- Yatağan Karayolu Boğa Yokuşu mevkiinde seyir halindeki minibüsün motor bölümünde aniden alevler yükselmeye başladı. Muğla 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar sonrası olay yerine Muğla Büyükşehir Belediyesi Yatağan İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile alevler aracın diğer bölümlerine sıçramadan kontrol altına alındı ve soğutma çalışması yapıldı. Minibüsün ön bölümünde büyük hasar oluştu. Yangında yaralanan olmadı. - MUĞLA