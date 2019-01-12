Minibüs Alev Alev Yandı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, yakılan ateşin sıçradığı minibüs, alev topuna döndü.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, yakılan ateşin sıçradığı minibüs, alev topuna döndü. Minibüste yaşayan evsiz, kendisini dışarı atarak kurtarırken, yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.



Türkkuyusu Mahallesi Kıbrıs Şehitleri Caddesi'ne yakın bir arazide park halinde bulunan atıl haldeki minibüs, perşembe gecesi, yakınında yakılan ateşin sıçramasıyla yanmaya başladı. Minibüste yaşayan evsiz adam, kendini korkuyla dışarı attı. Araç ise alev topuna döndü. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılan evsiz adam, yapılan kontrolün ardından taburcu edildi. - Muğla

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