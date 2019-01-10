Son Dakika Haberleri: Minibüs Altında Kalan Çocuk Kurtarıldı

Minibüs Altında Kalan Çocuk Kurtarıldı

1 saat önce

Elazığ'da minibüs altında kalan bir çocuk itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Minibüs Altında Kalan Çocuk Kurtarıldı, System.String[]
Elazığ'da minibüs altında kalan bir çocuk itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Olay, merkeze bağlı Cumhuriyet Mahallesi 30. Sokak üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 23 M 0376 plakalı minibüs buzlanan yolda kayarak kaldırımda bekleyen öğrenci Zeynep Erginöz'e çarparak altına aldı. Kazanın hemen ardından polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi kızı, minibüsün altından çıkartarak hazır bekletilen ambulansa alındı. Ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılan kız tedavi altına alındı.

Küçük kızın, durumunun iyi olduğu bildirildi. - ELAZIĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 12:21 Kaynak: İHA

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