Minibüs, bahçe duvarına çarptı: 2 yolcu yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Minibüs, bahçe duvarına çarptı: 2 yolcu yaralı - Son Dakika

Minibüs, bahçe duvarına çarptı: 2 yolcu yaralı

6 saat önce

KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüs, yol kenarındaki evin bahçe duvarına çarptı.

Minibüs, bahçe duvarına çarptı: 2 yolcu yaralı, System.String[]

KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüs, yol kenarındaki evin bahçe duvarına çarptı. Kazada 2 yolcu yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde, Değirmenbaşı Sokak'ta meydana geldi. Yaşar Hüsnü Bostancı'nın kullandığı 78 M 6022 plakalı yolcu minibüsü, kontrolden çıkarak, yol kenarındaki evin bahçe duvarına çarptı. Kazada, minibüsteki yolcular Hamiyet Önkal ile Ayşe Gözetleyen yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri, 2 yaralıyı ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi. Minibüs şoförü Yaşar Hüsnü Bostancı, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Safranbolu, Karabük, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 06:46 Kaynak: DHA
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