Minibüs bariyerlere çarptı: 2 yaralı - Son Dakika

Minibüs bariyerlere çarptı: 2 yaralı
08.10.2020 00:59
BOLU'da, TEM Otoyolu'nda minibüsün orta refüjde bulunan bariyerlere çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
BOLU'da, TEM Otoyolu'nda minibüsün orta refüjde bulunan bariyerlere çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Kaza, saat 23.00 sıralarında TEM Otoyolu'nun Yeniköy mevkisinde meydana geldi. Ankara yönüne giden Mustafa Koç (51) idaresindeki 44 KE 943 plakalı minibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüjdeki bariyerlere çarptı. Kazada minibüs sürücüsü Mustafa Koç ile aynı araçta bulunan ismi öğrenilemeyen bir kişi hafif yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acile bildirdi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulansla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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