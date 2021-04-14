Minibüs bariyerlere çarptı: 6 yaralı - Son Dakika

Jandarmanın kazayla ilgili tahkikatı sürdürüyor. - MALATYA

Yaralılar, kaza yerine gelen 112 ambulansları ile Turgut Özal Tıp Merkezi acil servisine kaldırıldı.

Kazada sürücü M.M ile kimlikleri öğrenilemeyen 5 yolcu yaralandı.

M.M (43) yönetimindeki 49 AAG 891 plakalı Mercedes marka yolcu minibüsü, bilinmeyen bir nedenle yol kenarındaki bariyerlere çarptı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Malatya- Elazığ karayolu Kale ilçesi Mahmut Dursun Mahallesi mevkiinde meydana geldi.

Malatya 'da, şehirlerarası çalışan minibüsün kaza yapması sonucu 6 kişi yaralandı.

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