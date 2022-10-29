23 yaşındaki Esra'nın talihsiz ölümü: Minibüs beklerken kafasına elektrik direği düşmesi sonucu yaşamını yitirdi - Son Dakika
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23 yaşındaki Esra'nın talihsiz ölümü: Minibüs beklerken kafasına elektrik direği düşmesi sonucu yaşamını yitirdi

29.10.2022 13:54
23 yaşındaki Esra'nın talihsiz ölümü: Minibüs beklerken kafasına elektrik direği düşmesi sonucu yaşamını yitirdi

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde durakta minibüs beklediği sırada kafasına elektrik direği düşen 23 yaşındaki Esra Fırat kaldırıldığı hastanede 8 gündür süren yaşam mücadelesini kaybederek hayata veda etti. Nişanlı olan Esra Fırat'ın 2 ay sonra evleneceği öğrenildi.

Kahta ilçesi Yeni Mahalle Adaviye Bulvarında 21 Ekim'de meydana gelen kazada Ahmet M. yönetimindeki 02 ACN 169 plakalı Fiat marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu elektrik direğine çarparak kaldırıma çıktı. Sürücü Ahmet M, kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, çarptığı elektrik direği ise o esnada durakta minibüs bekleyen Esra Fırat'ın kafasına düştü.

YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Ağır yaralanan kadın, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Daha sonra Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen 23 yaşındaki Esra Fırat, hastanede verdiği 8 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

2 AY SONRA EVLENECEKTİ

Otopsi yapılmak üzere morga götürülen genç kadının cenazesinin, işlemlerin tamamlanmasının ardından defnedileceği öğrenildi. Nişanlı olan Esra Fırat'ın 2 ay sonra evleneceği öğrenildi.

Kaynak: İHA
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Adıyaman, Fırat, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 23 yaşındaki Esra'nın talihsiz ölümü: Minibüs beklerken kafasına elektrik direği düşmesi sonucu yaşamını yitirdi - Son Dakika

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