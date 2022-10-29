Ağır yaralanan kadın, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kahta Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı. Daha sonra Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi 'ne sevk edilen 23 yaşındaki Esra Fırat, hastanede verdiği 8 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Kaynak: İHA

Adıyaman, Fırat, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › 23 yaşındaki Esra'nın talihsiz ölümü: Minibüs beklerken kafasına elektrik direği düşmesi sonucu yaşamını yitirdi - Son Dakika

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