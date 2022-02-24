Yolcu dolu minibüs bir anda alevlere teslim olarak kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
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Yolcu dolu minibüs bir anda alevlere teslim olarak kullanılamaz hale geldi

24.02.2022 17:07

Yolcu dolu minibüs bir anda alevlere teslim olarak kullanılamaz hale geldiDİYARBAKIR Diyarbakır'da yolcu minibüsü seyir halindeyken alev aldı.

Yolcu dolu minibüs bir anda alevlere teslim olarak kullanılamaz hale geldi

DİYARBAKIR Diyarbakır'da yolcu minibüsü seyir halindeyken alev aldı. Cayır cayır yanan minibüs kullanılmaz hale geldi.

Olay, Diyarbakır- Şanlıurfa karayolu otogar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, şehir içi yolcu taşıyan 21 M 0029 plakalı yolcu minibüsü, içerisinde yolcuları taşıdığı anda motor kısmından alev aldı. Kısa sürede aracı inen yolcular, korku dolu anlar yaşadı. Cayır cayır yanan minibüs kullanılmaz hale gelirken çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Öte yandan güvenlik güçleri yolları kapatarak patlama riskine karşı önlem aldı, hurdaya dönen araç çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılarak trafik açıldı.

Yolcu dolu minibüs bir anda alevlere teslim olarak kullanılamaz hale geldi
Yolcu dolu minibüs bir anda alevlere teslim olarak kullanılamaz hale geldi
Yolcu dolu minibüs bir anda alevlere teslim olarak kullanılamaz hale geldi
Yolcu dolu minibüs bir anda alevlere teslim olarak kullanılamaz hale geldi
Yolcu dolu minibüs bir anda alevlere teslim olarak kullanılamaz hale geldi
Yolcu dolu minibüs bir anda alevlere teslim olarak kullanılamaz hale geldi
Yolcu dolu minibüs bir anda alevlere teslim olarak kullanılamaz hale geldi
Yolcu dolu minibüs bir anda alevlere teslim olarak kullanılamaz hale geldi
Yolcu dolu minibüs bir anda alevlere teslim olarak kullanılamaz hale geldi

YORUMLAR
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Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Diyarbakır, Minibüs, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yolcu dolu minibüs bir anda alevlere teslim olarak kullanılamaz hale geldi - Son Dakika


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