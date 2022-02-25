Minibüs bir anda alev aldı, yolcular son anda kurtuldu - Son Dakika
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Minibüs bir anda alev aldı, yolcular son anda kurtuldu

25.02.2022 00:57
Minibüs bir anda alev aldı, yolcular son anda kurtuldu

Diyarbakır'da yolcu minibüsü seyir halindeyken alev aldı.

Diyarbakır'da yolcu minibüsü seyir halindeyken alev aldı. Cayır cayır yanan minibüs kullanılmaz hale geldi.

Olay, Diyarbakır- Şanlıurfa karayolu otogar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, şehir içi yolcu taşıyan 21 M 0029 plakalı yolcu minibüsü, içerisinde yolcuları taşıdığı anda motor kısmından alev aldı. Kısa sürede aracı inen yolcular, korku dolu anlar yaşadı. Cayır cayır yanan minibüs kullanılmaz hale gelirken çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Öte yandan güvenlik güçleri yolları kapatarak patlama riskine karşı önlem aldı, hurdaya dönen araç çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılarak trafik açıldı. - DİYARBAKIR

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Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Diyarbakır, Minibüs, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Minibüs bir anda alev aldı, yolcular son anda kurtuldu - Son Dakika


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