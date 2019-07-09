Minibüs boş su kanalına devrildi
1 saat önce
ESKİŞEHİR'de hafif ticari aracın arkadan çarptığı minibüs, boş sulama kanalına devrildi.
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 02:08 Kaynak: DHA
ESKİŞEHİR'de hafif ticari aracın arkadan çarptığı minibüs, boş sulama kanalına devrildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı.
Kaza, Zincirlikuyu
Mahallesi Gülbahçe Sokak'ta meydana geldi. Mesut Tosun yönetimindeki 26 BR 601 plakalı hafif ticari araç, önünde giden Zafer Güzel yönetimindeki 26 HD 630 plakalı minibüse çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan minibüs, yol kenarındaki boş sulama kanalına devrildi. Kazada şans eseri yara almayan Zafer Güzel ve yanındaki eşi, yan yatan araçtan kendi imkanlarıyla çıktı. Minibüs de çekici yardımıyla kanaldan çıkarıldı.
- Eskişehir
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