Minibüs büyükbaş hayvanlara çarptı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir minibüs, yola çıkan 2 büyükbaş hayvana çarptı.



Edinilen bilgiye göre, Çerkezköy Çevre Yolunda seyir halinde olan bir minibüs, yola çıkan iki büyükbaş hayvana çarptı. Çarpmanın etkisiyle her iki hayvan yola savrularak ağır yaralanırken, minibüste de hasar meydana geldi. Kaza sonrası vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri, polis itfaiye ve hayvanlar için veteriner hekim çağrıldı. Ekiplerin olay yerine ulaşması ile yolda güvenlik önlemleri alındı. Daha sonra hayvanlar veteriner hekim kontrolünden geçirildi ve sahibi tespit edildi. Hayvanlar kesilip mezbahaneye gönderilirken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. - TEKİRDAĞ