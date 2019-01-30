Son Dakika Haberleri: Minibüs Çarpan Dilay, Yaşamını Yitirdi

Minibüs Çarpan Dilay, Yaşamını Yitirdi

33 dakika önce

AYDIN'ın Çine ilçesinde, otomobilden inip evine gitmek için yolun karşısına geçmek isteyen Dilay Ketboğa'ya (21) minibüs çarptı.

Minibüs Çarpan Dilay, Yaşamını Yitirdi, System.String[]
AYDIN'ın Çine ilçesinde, otomobilden inip evine gitmek için yolun karşısına geçmek isteyen Dilay Ketboğa'ya (21) minibüs çarptı. Arkadan gelen otomobilin de üzerinden geçtiği Dilay, kaza yerinde yaşamını yitirdi.

?Kaza, bugün saat 06.00 sıralarında, Aydın- Muğla karayolu Çaltı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Aydın yönünden gelen Ö.K. yönetimindeki 35 P 0171 plakalı otomobilden yol kenarında inen Dilay Ketboğa, evine gitmek için karşıya geçmek istedi. Bu sırada karşı yönden gelen E.H. yönetimindeki 48 NV 425 plakalı minibüs, Ketboğa'ya çarptı. Savrulup yola düşen Ketboğa'nın üzerinden, yine Aydın yönüne giden M.E.G. yönetimindeki 09 LC 488 plakalı otomobil geçti.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Dilay Ketboğa'nın öldüğü belirlendi.

Geçen yıl üniversiteden mezun olduğu belirtilen Dilay Ketboğa'nın cesedi, incelemenin ardından Çine Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Kazadan sonra sürücüler Ö.K., E.H. ve M.E.G., jandarma karakoluna götürüldü.

- Aydın

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 02:51 Kaynak: DHA

Çine, Aydın, Güncel
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