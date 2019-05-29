Son Dakika Haberleri: Minibüs çarpan minik Alperen, son yolculuğuna uğurlandı
Son Dakika Güncel Haber

Minibüs çarpan minik Alperen, son yolculuğuna uğurlandı

1 saat önce

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, minibüsün çarpması sonucu yaşamını yitiren 3 yaşındaki Alperen Akgül, toprağa verildi.

Minibüs çarpan minik Alperen, son yolculuğuna uğurlandı, System.String[]
KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, minibüsün çarpması sonucu yaşamını yitiren 3 yaşındaki Alperen Akgül, toprağa verildi.
Körfez'in Fatih Mahallesi'nde dün meydana gelen olayda, H.B.B. yönetimindeki minibüs iddiaya göre, yola fırlayan Alperen Akgül'e çarptı. Ağır yaralanan Alperen, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Semra ve Ömer Akgül çiftinin 3 çocuğundan en küçüğü olan Alperen'in ölümü ailesini yasa boğdu.
Alperen Akgül'ün cenazesi bugün Tüpraş Site Camisi'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrası Körfez Merkez Mezarlığı'nda toprağa verildi. Oğlunun ölümü nedeniyle büyük üzüntü yaşayan Ömer Akgül cenazede güçlükle ayakta durdu.


- Kocaeli
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 03:40 Kaynak: DHA
Fatih Mahallesi, Körfez, Kocaeli, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Polisin dur ihtarına uymayan şüpheliler ortalığı birbirine kattı Hakim ile avukat arasındaki etek boyu tartışmasına tepki yağdı Türkiye'nin elektriğini güneşten sağlayacak ilk arıtma tesisinde sona gelindi Pençe Hareketı'nda ilk kez yerli ve milli kara ateş destek vasıtaları kullanıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.5.2019 17:04:01. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Minibüs çarpan minik Alperen, son yolculuğuna uğurlandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]