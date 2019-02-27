Son Dakika Haberleri: Minibüs Dereye Düştü: 2 Yaralı

Minibüs Dereye Düştü: 2 Yaralı

15 dakika önce

MALATYA'nın Doğanşehir ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüs dereye düştü.

Minibüs Dereye Düştü: 2 Yaralı, System.String[]
MALATYA'nın Doğanşehir ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüs dereye düştü. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Suçatı Mevkii'nde meydana geldi. Osman Çönüş, kullandığı 38 TP 609 plakalı minibüsün direksiyon kontrolünü yitirdi. Savrulan minibüs Gül Deresi'ne düştü. Dere içinde yan yatan minibüste sıkışan sürücü Çönüz ile beraberinde bulunan Yusuf Çil, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. 2 yaralı ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - Malatya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 12:32 Kaynak: DHA

Yenikadinda Gösterme, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul'da Minibüs, Dolmuş ve Taksilerin Yaş Sınırı Yükseltildi Seçimlere Sayılı Günler Kalan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sürpriz Paylaşım

Yeniden Yapılandırma İçin Son Şans Sokak Ortasında Dehşete Düşüren Olay! Biri Tabancayla Vurdu, Diğeri Tekmeledi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.2.2019 12:47:13. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Minibüs Dereye Düştü: 2 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]