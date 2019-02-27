Minibüs Dereye Düştü: 2 Yaralı
15 dakika önce
MALATYA'nın Doğanşehir ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüs dereye düştü.
MALATYA'nın Doğanşehir ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüs dereye düştü. Kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Suçatı Mevkii'nde meydana geldi. Osman Çönüş, kullandığı 38 TP 609 plakalı minibüsün direksiyon kontrolünü yitirdi. Savrulan minibüs Gül Deresi'ne düştü. Dere içinde yan yatan minibüste sıkışan sürücü Çönüz ile beraberinde bulunan Yusuf Çil, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. 2 yaralı ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - Malatya
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Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 12:32 Kaynak: DHA
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