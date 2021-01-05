Minibüs dereye uçtu: 5 yaralı - Son Dakika

Minibüs dereye uçtu: 5 yaralı
05.01.2021 13:44
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde kontrolden çıkan minibüsün dereye uçması sonucu 5 kişi yaralandı.
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde kontrolden çıkan minibüsün dereye uçması sonucu 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgilere göre kaza, dün akşam saat 21.30 sıralarından Şemdinli ilçe merkezine 20 kilometre uzaklıktaki Tekeli köyünde meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen minibüsün kontrolden çıkarak dereye uçması sonucu 1'i ağır 5 kişi yaralandı. Yaralılar Şemdinli Devlet Hastanesine kaldırılırken, durumu ağır olan kişi ise Van Eğitim ve Araştırma Devlet Hastanesine sevk edildi.
-İHA-
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