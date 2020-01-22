Minibüs dereye yatağına devrildi: 1 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Minibüs dereye yatağına devrildi: 1 yaralı - Son Dakika

Minibüs dereye yatağına devrildi: 1 yaralı

6 saat önce

Giresun'un Bulancak ilçesinde meydana gelen kazada bir kişi yaralandı.

Minibüs dereye yatağına devrildi: 1 yaralı, System.String[]

Giresun'un Bulancak ilçesinde meydana gelen kazada bir kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, Kovanlık Beldesinden Bulancak ilçesi istikametine seyir halindeki Ali Karakaya idaresindeki 28 M 5256 minibüs Yeniköy Köprü mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dere yatağına devrildi. Araçta sürücü Karakaya yaralı olarak kurtuldu. Karakaya'ya yapılan ilk müdahalenin ardından 112 tarafından Bulancak Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kazayla ilgili inceleme başlatılırken yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - GİRESUN

Bulancak, Karakaya, Giresun, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 01:11 Kaynak: İHA
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