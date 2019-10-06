Minibüs devrildi: 10 yaralı
35 dakika önce
Hatay'da minibüsün devrilmesi sonucu 10 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 09:45 Kaynak: AA
Hatay'da minibüsün devrilmesi sonucu 10 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Veysel Karnup (33) idaresindeki 31 AAU 272 plakalı minibüs, Kumlu- Kırıkhan kara yolunun Karadurmuşlu mevkisinde pamuk tarlasına devrildi.
Kazada, sürücünün de aralarında bulunduğu 10 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Hatay'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
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