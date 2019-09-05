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Minibüs devrildi: 5 yaralı

1 saat önce

Şanlıurfa'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüsün devrilmesi sonucu aynı aileden 5 kişi yaralandı.

Minibüs devrildi: 5 yaralı, System.String[]

Şanlıurfa'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüsün devrilmesi sonucu aynı aileden 5 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa- Akçakale kara yolunun Koruklu Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Cuma A. (47) idaresindeki 63 YN 475 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada sürücü ile Ayşe (16), Tufan (50), Emine (21) ve İbrahim A. (37) yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine ola yerine giden 112 Acil Servis ekiplerince Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa, Akçakale, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 01:38 Kaynak: İHA
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