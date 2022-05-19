Antalya'da tur minibüsünün palmiye ağacına çarpması sonucu bir kişi yaralandı - Son Dakika
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Antalya'da tur minibüsünün palmiye ağacına çarpması sonucu bir kişi yaralandı

19.05.2022 16:16

Antalya'nın Serik ilçesinde tur minibüsünün refüjdeki palmiye ağacına çarpması sonucu bir kişi yaralandı.

Antalya'nın Serik ilçesinde tur minibüsünün refüjdeki palmiye ağacına çarpması sonucu bir kişi yaralandı.

Manavgat-Antalya D400 karayolu sanayi kavşağı mevkisinde, Ufuk Kazel (45) idaresindeki 07 HFZ 57 plakalı tur minibüsü, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki palmiye ağaçlarına çarparak devrildi. Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan minibüs sürücüsü Ufuk Kazel, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Serik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazanın ardından karayolunda ulaşım kontrollü olarak tek şeritten sağlandı.

Antalya'da tur minibüsünün palmiye ağacına çarpması sonucu bir kişi yaralandı
Antalya'da tur minibüsünün palmiye ağacına çarpması sonucu bir kişi yaralandı
Antalya'da tur minibüsünün palmiye ağacına çarpması sonucu bir kişi yaralandı
Antalya'da tur minibüsünün palmiye ağacına çarpması sonucu bir kişi yaralandı

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Kaynak: AA

Manavgat, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da tur minibüsünün palmiye ağacına çarpması sonucu bir kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Antalya'da tur minibüsünün palmiye ağacına çarpması sonucu bir kişi yaralandı - Son Dakika
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