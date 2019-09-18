Son Dakika Haberleri: Minibüs direksiyonunda uçucu madde kullanırken yakalandı
Son Dakika Güncel Haber

Minibüs direksiyonunda uçucu madde kullanırken yakalandı

1 saat önce

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, minibüsüyle seyir halindeyken uçucu madde soluduğu iddia edilen sürücü Tuğhan Ç. (29), diğer sürücülerin ihbarı üzerine durduruldu.

Minibüs direksiyonunda uçucu madde kullanırken yakalandı, System.String[]

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, minibüsüyle seyir halindeyken uçucu madde soluduğu iddia edilen sürücü Tuğhan Ç. (29), diğer sürücülerin ihbarı üzerine durduruldu. Polis, Tuğhan Ç.'yi sağlık kontrolü için hastaneye götürürken muayenesi olmayan minibüs ise çekiciyle otoparka kaldırıldı.

Kavaklık Mahallesi Yeşiltepe kavşağında saat 12.30 sıralarında seyir halinde olan motosiklet sürücüsü, yanından geçen minibüsün sürücüsünün direksiyon başında uçucu madde soluduğunu gördü. Polis ekipleri, ihbar üzerine Tuğhan Ç.'nin kullandığı 09 TF 731 plakalı minibüsü durdurdu. Minibüsün yan koltuğunda yapıştırıcı ve poşetler bulundu. Aracının muayenesi olmadığı için otoparka kaldırılacağını öğrenen Tuğhan Ç., "17 yıldır dışarıda yaşıyorum ben. Bu benim evim. Ben mal aldım. Cebimde 85 lira var. Ne yapacağım ben Allah'ın Ereğli'sinde" dedi. Daha önce uyuşturucu tedavisi gördüğü öğrenilen Tuğhan Ç., sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü.

Yeşiltepe, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 04:09 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mahkeme Başkanı, Adnan Oktar'ın sağ koluna sordu: "Kedicikler cinsel ilişki kölesi miydi?"
Ailesi el ilanlarıyla sokak sokak gezerek Derya'yı arıyor Maltepe'de bir kadın, barışmak isteyen eski eşini bacağından bıçakladı! AK Parti MKYK toplantısı sona erdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.9.2019 17:44:51. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Minibüs direksiyonunda uçucu madde kullanırken yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]