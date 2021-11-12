Minibüs durak bekleme yerleri düzenlenecek - Son Dakika

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, 9 ayda 9 park Projesi kapsamında Hastane Parkı'nın kısa zaman sonra faaliyete geçeceğini belirterek "Yeni Devlet Hastanemizde insanlarımızın kullanacağı güzel bir park gerçekleştiriyoruz ve kısa bir süre sonra hizmete açacağız. Ayrıca, hastanenin otopark, taksi giriş ve çıkışları, minibüs durak bekleme yerleri ve yeme içme alanlarını da düzen ve disipline edeceğiz. Bunları vatandaşlarımızın hastanemizden en iyi hizmeti alması, rahat etmesi ve şifa bulması için yapıyoruz" dedi.