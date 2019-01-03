Minibüs Durakta Bekleyen Kadına Çarptı: 1 Yaralı
48 dakika önce
Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde durakta beklerken bir minibüsün çarptığı kadın yaralandı.
Kocaeli
'nin Başiskele
ilçesinde durakta beklerken bir minibüsün çarptığı kadın yaralandı.
Kaza, Başiskele ilçesi D130 karayolu Ovacık Mahallesi
mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kanan Y. idaresindeki 41 LZ037 plakalı minibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak yol kenarında otobüs bekleyen Kübra Nur Ş.'ye (27) çarparak takla attı. Kazada minibüsün çarptığı Kübra Nur Ş. yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi ambulansta yapılan Kübra Nur Ş., Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Takla atan minibüs ise çekici yardımıyla kaldırıldı. Polis
kazayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 02:23 Kaynak: İHA
Futbolcu Laure Merrin, Sosyal Medya Paylaşımlarıyla Adından Söz Ettiriyor
Aralık Ayının Zam Şampiyonu Patlıcan Oldu! İşte Aralık'ta Fiyatı En Fazla Düşen ve Çıkan Ürünler
2000'li Yılların Ünlü Popçusu Lara, Son Haliyle Görenleri Şaşırtıyor
Çatı Katında Uyuşturucu İçin Özel Düzenek Kurmuş