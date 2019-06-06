Son Dakika Haberleri: Minibüs, durakta yolcu alan otobüse çarptı: 19 yaralı (2)
Son Dakika Güncel Haber

Minibüs, durakta yolcu alan otobüse çarptı: 19 yaralı (2)

18 dakika önce

YARALI SAYISI 19'A YÜKSELDİKırsal mahallelere yolcu taşıyan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne ait 21 HD 254 plakalı otobüs, Ergani ilçesine bağlı Yolküprü mahallesindeki durakta yolcu aldığı sırada arkadan gelen 21 AAL 463 plakalı minibüsün çarpmasıyla meydana gelen kazada yaralı sayısı...

Minibüs, durakta yolcu alan otobüse çarptı: 19 yaralı (2), System.String[]

YARALI SAYISI 19'A YÜKSELDİ
Kırsal mahallelere yolcu taşıyan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne ait 21 HD 254 plakalı otobüs, Ergani ilçesine bağlı Yolküprü mahallesindeki durakta yolcu aldığı sırada arkadan gelen 21 AAL 463 plakalı minibüsün çarpmasıyla meydana gelen kazada yaralı sayısı 19'a yükseldi.
Kazanın ardından çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlilerince Diyarbakır, Çermik ve Ergani'de hastanelere götürülen 19 yaralının tedavisi sürüyor.

 


Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 02:45 Kaynak: DHA
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Ergani, Diyarbakır, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Otobüsün çarptığı adam bariyerlerde sıkıştı Otobüsün çarptığı adam bariyerlerde sıkıştı Binali Yıldırım'ı uğurlama kuyruğu Son Dakika! Kocaeli'de yanan tekstil fabrikasından acı haber geldi: 5 ölü

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.6.2019 15:03:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Minibüs, durakta yolcu alan otobüse çarptı: 19 yaralı (2)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]