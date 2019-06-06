Son Dakika Haberleri: Minibüs, durakta yolcu alan otobüse çarptı: 7 yaralı
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Minibüs, durakta yolcu alan otobüse çarptı: 7 yaralı

1 saat önce

DİYARBAKIR'da, minibüsün duraktan yolcu alan belediye otobüsüne çarpması sonucu 7 kişi yaralandı.

Minibüs, durakta yolcu alan otobüse çarptı: 7 yaralı, System.String[]
DİYARBAKIR'da, minibüsün duraktan yolcu alan belediye otobüsüne çarpması sonucu 7 kişi yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde Ergani ilçesinde meydana geldi. Yolköprü Mahallesi'nden ilçe merkezine gelen Yahya Kaçar yönetimindeki Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne ait 21 HD 254 plakalı yolcu otobüsüne durakta yolcu aldığı sırada, Hidayet Ceylan yönetimindeki 21 AAL 463 plakalı minibüs arkadan çarptı. Kazada, iki araçta bulunan 7 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Ergani Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

- Diyarbakır
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 03:30 Kaynak: DHA
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Ergani, Diyarbakır, Güncel
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