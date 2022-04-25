MİNİBÜS, DURAN TIR'A ARKADAN ÇARPTI 1 ÖLÜ 5 YARALI - Son Dakika
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MİNİBÜS, DURAN TIR'A ARKADAN ÇARPTI 1 ÖLÜ 5 YARALI

25.04.2022 23:13

Şanlıurfa kara yolunda minibüsün park halindeki TIR'a arkadan çarptığı kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

DİYARBAKIR- Şanlıurfa kara yolunda minibüsün park halindeki TIR'a arkadan çarptığı kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolu Pirinçlik mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 16 UU 637 plakalı minibüs, park halindeki 31 AHH 730 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Minibüsteki 6 kişi araçta sıkışırken, haber verilmesi üzerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Minibüstekiler, ekiplerin çalışmasıyla çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde ismi öğrenilemeyen 1 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Diğer 5 yaralı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

MİNİBÜS, DURAN TIR'A ARKADAN ÇARPTI 1 ÖLÜ 5 YARALI
MİNİBÜS, DURAN TIR'A ARKADAN ÇARPTI 1 ÖLÜ 5 YARALI
MİNİBÜS, DURAN TIR'A ARKADAN ÇARPTI 1 ÖLÜ 5 YARALI
MİNİBÜS, DURAN TIR'A ARKADAN ÇARPTI 1 ÖLÜ 5 YARALI

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MİNİBÜS, DURAN TIR'A ARKADAN ÇARPTI 1 ÖLÜ 5 YARALI - Son Dakika


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SON DAKİKA: MİNİBÜS, DURAN TIR'A ARKADAN ÇARPTI 1 ÖLÜ 5 YARALI - Son Dakika
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