Son Dakika Haberleri: Minibüs durmadan atlayınca yaralandı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Minibüs durmadan atlayınca yaralandı

1 saat önce

Adıyaman'da, seyir halindeki minibüsün tam durmasını beklemeden aşağı inen çocuk yaralandı.

Minibüs durmadan atlayınca yaralandı, System.String[]
Adıyaman'da, seyir halindeki minibüsün tam durmasını beklemeden aşağı inen çocuk yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, şehir içinde faaliyet gösteren sürücüsü öğrenilemeyen 02 M 0253 plakalı yolcu minibüsün binen 7 yaşındaki Selim E., Cumhuriyet Mahallesi Müftülük Camii yakınlarında minibüs tam durmadan açık olan kapıdan indi. Minibüsün durmasını beklemeden aşağıya inen çocuk yaralandı. Yaralı Selim E., olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN
Adıyaman, Selim, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 03:00 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Denizde can pazarı! 4 çocuktan 3'ünü kurtarabildi "Girmek yasaktır" tabelasının olduğu yerde denize giren çocuk öldü 13 yaşındaki çocuğun uçağı çalmaya çalıştığı anlar kamerada: Kaza yaptı Yamaç'ı gözünden etmişlerdi! Şimdi de sürücüye dehşeti yaşattılar

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.7.2019 16:24:48. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Minibüs durmadan atlayınca yaralandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]