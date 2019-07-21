Minibüs durmadan atlayınca yaralandı
1 saat önce
Adıyaman'da, seyir halindeki minibüsün tam durmasını beklemeden aşağı inen çocuk yaralandı.
Adıyaman Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 03:00 Kaynak: İHA
'da, seyir halindeki minibüsün tam durmasını beklemeden aşağı inen çocuk yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, şehir içinde faaliyet gösteren sürücüsü öğrenilemeyen 02 M 0253 plakalı yolcu minibüsün binen 7 yaşındaki Selim
E., Cumhuriyet Mahallesi Müftülük
Camii yakınlarında minibüs tam durmadan açık olan kapıdan indi. Minibüsün durmasını beklemeden aşağıya inen çocuk yaralandı. Yaralı Selim E., olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi
'ne kaldırıldı.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN
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