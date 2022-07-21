Minibüs duvara çarptı - Son Dakika
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Minibüs duvara çarptı

21.07.2022 10:48
Minibüs duvara çarptı

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde bir minibüs duvara çarptı.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde bir minibüs duvara çarptı. Kazada 4 kişi hafif şekilde yaralandı.

Olay, akşamüstü saatlerinde Kazımdirik Mahallesi Rehber Sokak'ta Talatpaşa Ortaokulu mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre; Ali Rıza E. (64) sevk ve idaresindeki şehir içi minibüsü, hemzemin geçidi geçtikten sonra virajı alamayarak önce şeridinden çıktı, ardından duvara çarptı. Kazadan bir saat sonra Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne ağrı ve burkulma şikayetleriyle Nur K., Hatice K. ve Nuran S. adlı yolcular ile minibüs sürücüsü Ali Rıza E. başvurdu. Hafif yaralı olan vatandaşlar ayakta tedavi edildi.

Diğer taraftan, tek taraflı yaralamalı trafik kazasına ilişkin adli soruşturma başlatıldı. - TEKİRDAĞ

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Kaynak: İHA

Tekirdağ, Rehber, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Minibüs duvara çarptı - Son Dakika

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