Olay, akşamüstü saatlerinde Kazımdirik Mahallesi Rehber Sokak'ta Talatpaşa Ortaokulu mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre; Ali Rıza E. (64) sevk ve idaresindeki şehir içi minibüsü, hemzemin geçidi geçtikten sonra virajı alamayarak önce şeridinden çıktı, ardından duvara çarptı. Kazadan bir saat sonra Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne ağrı ve burkulma şikayetleriyle Nur K., Hatice K. ve Nuran S. adlı yolcular ile minibüs sürücüsü Ali Rıza E. başvurdu. Hafif yaralı olan vatandaşlar ayakta tedavi edildi.

Kaynak: İHA

Tekirdağ, Rehber, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Minibüs duvara çarptı - Son Dakika

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