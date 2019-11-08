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Son Dakika 3. Sayfa Minibüs elektrik direğine çarptı: 2 yaralı

Minibüs elektrik direğine çarptı: 2 yaralı

6 saat önce

Zonguldak Alaplı ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden minibüs sürücüsünün elektrik direğine çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Minibüs elektrik direğine çarptı: 2 yaralı, System.String[]

Zonguldak Alaplı ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden minibüs sürücüsünün elektrik direğine çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.


Kaza, Alaplı ilçesinde bulunan Mollabey ile Aşağıdağ Köyü yolu arasında meydana geldi. A.T yönetimindeki 67 LV 276 plakalı minibüs Aşağıdağ istikametine seyir halinde iken sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu kaldırıma çıkıp elektrik direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle yan koltukta bulunan M.T sıkışırken, araçta bulunan A.T ile M.T yaralandı. İhbar üzerine olay yerine Jandarma ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen Jandarma ve İtfaiye ekipleri tarafından sürücü sıkıştığı yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Ereğli'deki özel hastaneye kaldırıldı.


Yaralıların sağlık durumu iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - ZONGULDAK

Zonguldak, Alaplı, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 04:19 Kaynak: İHA
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