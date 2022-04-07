Minibüs elektrik direğine çarptı: 4 yaralı - Son Dakika
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Minibüs elektrik direğine çarptı: 4 yaralı

07.04.2022 13:24
Minibüs elektrik direğine çarptı: 4 yaralı

Mersin'in Erdemli ilçesinde kontrolden çıkan minibüsün elektrik direğine çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

Mersin'in Erdemli ilçesinde kontrolden çıkan minibüsün elektrik direğine çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza ilçeye bağlı Çeşmeli Mahallesinde Mersin Antalya D-400 karayolunun Mersin istikametinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 33 AGY 207 plakalı minibüs Çeşmeli'deki eski karakol binası yakınlarına geldiğinde karşısına iddiaya göre aniden bir köpek çıktı. Sürücünün köpeğe çarpmamak için manevra yapması sonucu kontrolden çıkan minibüs yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Kazada sürücüyle birlikte araçtaki 4 kişi yaralandı.

Yaralılar Mersin ve ilçedeki hastanelere kaldırıldı. - MERSİN

Minibüs elektrik direğine çarptı: 4 yaralı

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Çeşmeli, Minibüs, Mersin, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Minibüs elektrik direğine çarptı: 4 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Minibüs elektrik direğine çarptı: 4 yaralı - Son Dakika
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