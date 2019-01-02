Minibüs Gece Şarampolu Uçtu, Sürücü Sabah Ölü Bulundu
1 saat önce
BALIKESİR'in Manyas ilçesinde, şarampole uçan minibüsün sürücüsü Murat Tekinci (45), ön camdan fırlayarak yaşamın yitirdi.
BALIKESİR'in Manyas
ilçesinde, şarampole uçan minibüsün sürücüsü Murat Tekinci (45), ön camdan fırlayarak yaşamın yitirdi. Gece meydana gelen kaza sabah fark edilirken, araçta başka kimsenin olmadığı öğrenildi.
Kaza, kırsal Darıca
Mahallesi yolunun 7'nci kilometresinde gece meydana geldi. Murat Tekinci, arkadaşından aldığı 10 M 36012 plakalı minibüs ile kırsal Darıca karayolunun Kızık Termal
Tesisleri'nin yakınlarında henüz belirlenemeyen bir nedenle karşı şeride geçerek yaklaşık 15 metrelik şarampole yuvarlandı. Kazayı sabah fark eden vatandaşların jandarmaya haber vermesiyle olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, aracın camından fırlayan Tekinci'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Belediye Temizlik İşleri'nde şoför olarak çalışan evli ve 1 çocuk babası Murat Tekinci'nin cenazesi savcılık incelemesinin ardından Manyas Devlet Hastanesi
morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 01:11 Kaynak: DHA
Usta Sanatçı Gülriz Sururi Hayatını Kaybetti
Mali'de Fulani Kabilesine Silahlı Saldırı: 37 Ölü
İBB Açıkladı! Artık Bu Araçlar da Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü Kullanabilecek
CHP, Yılbaşı Gecesi Taksim'de Açılan ÖSO Bayrağını Meclis'e Taşıdı