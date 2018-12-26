Minibüs Gizli Buzlanma Nedeniyle Takla Attı

Minibüs gizli buzlanma nedeniyle takla attı Gizli buzlanma olduğu iddia edilen yolda minibüs takla attı Başakşehir'de trafik kazası: 1 yaralıİSTANBUL - Başakşehir'de gizli buzlanma olduğu iddia edilen yolda bir minibüs takla atıp yan yattı.

Minibüs gizli buzlanma nedeniyle takla attı

Gizli buzlanma olduğu iddia edilen yolda minibüs takla attı

Başakşehir'de trafik kazası: 1 yaralı



İSTANBUL - Başakşehir'de gizli buzlanma olduğu iddia edilen yolda bir minibüs takla atıp yan yattı. Minibüs içinde sıkışan sürücü vatandaşlar tarafından kurtarılırken, itfaiye ekipleri, araçtan sızan benzin nedeniyle yolda topraklama çalışması yaptı.

Olay,12.30 sıralarında Başakşehir Güvercintepe Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, 34 KB 8370 plakalı araç sürücüsü seyir halindeyken gizli buzlanma sebebiyle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, yol kenarında bulunan toprak birikintisine çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan minibüs yan yattı. Durumu gören vatandaşlar sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine ihbarda bulundu. Çevrede bulunan vatandaşlar minibüs içinde sıkışan sürücüyü kendi imkanlarıyla kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlatırken, itfaiye ekipleri yan yatan minibüsten sızan benzin nedeniyle topraklama çalışması yaptı.

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Bakan Albayrak Asgari Ücret Zammı Sonrası 2019 Yılının Müjdelerini Paylaştı

Fenerbahçe'ye Gideceği Konuşulan Emre Belözoğlu: Tamamen Başakşehir'in Başarısına Odaklanmış Durumdayım

Meteoroloji'den Kar ve Sağanak Uyarısı! Hava Sıcaklığı 6 ila 12 Derece Düşecek

Güvenlik Görevlileri Aracını Hatalı Park Eden Yaşlı Adamı Tekme Tokat Dövdü