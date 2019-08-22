Minibüs, hafif ticari araca çarptı; Hüseyin bebek ile 3 kişi yaralı

DİYARBAKIR'ın Kayapınar ilçesinde, sürücüsünün kırmızı ışıkta beklediği hafif ticari araca, minibüs çarptı. Kazada 5 aylık Hüseyin Gümüş ile 3 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde, Kayapınar'daki Mahabad Bulvarı kavşağında meydana geldi. Serdar Dalkabak'ın kullandığı 21 FZ 559 plakalı minibüs, kırmızı ışıkta bekleyen Rüştü Gümüş yönetimindeki 58 TR 913 plakalı hafif ticari araca çarptı. Kazada hafif ticari araçta bulunan, 5 aylık Hüseyin Gümüş dahil 4 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan Hüseyin bebeğin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.