Son Dakika Haberleri: Minibüs hattı bekleme durağında yangın paniği
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Minibüs hattı bekleme durağında yangın paniği

1 saat önce

Denizli'de şehir içi yolcu taşımacılığı yapan minibüs hatlarının birinin bekleme durağında ocaktan çıkan yangın paniğe neden oldu.

Minibüs hattı bekleme durağında yangın paniği, System.String[]
Denizli'de şehir içi yolcu taşımacılığı yapan minibüs hatlarının birinin bekleme durağında ocaktan çıkan yangın paniğe neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, Pamukkale ilçesi Aktepe- Bayramyeri hattında minibüsle yolcu taşımacılığı yapan sürücülerin Aktepe Mahallesi'ndeki bekleme durağında, ocaktan kaynaklı yangın çıktı. Alevler kısa sürede tek katlı durağı sardı. Durak binasından dumanlar çıktığını gören çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler hızlı bir şekilde yangına müdahale ederek alevleri söndürdü. Bu sırada minibüsçü esnafı ise araçlarını duraktan uzaklaştırdı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 06:03 Kaynak: İHA
Pamukkale, Denizli, 3. Sayfa
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