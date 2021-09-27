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MİNİBÜS HIRSIZLARI YAKALANDI - Son Dakika

MİNİBÜS HIRSIZLARI YAKALANDI

27.09.2021 11:41

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 2 yıldır atıl vaziyette duran minibüsü çekici ile çalıp Konya'da bir hurdacıya satan 2 kişi, Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekiplerinin yürüttüğü operasyonla yakalandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 2 yıldır atıl vaziyette duran minibüsü çekici ile çalıp Konya'da bir hurdacıya satan 2 kişi, Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekiplerinin yürüttüğü operasyonla yakalandı.

Minibüs parçalanmadan hurdacıdan geri alınırken, hırsızlar çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklandı.

23 Eylül saat 03: 00 sıralarında Manavgat Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan Cumartesi Pazaryeri'nde 2 yıldır atıl olarak park halinde duran 07 J 74719 plakalı minibüsün çalınması olayıyla ilgili olarak harekete geçen Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği görevlileri, güvenlik kamerası kontrolleri sonucunda tespit ettikleri Y.P. ve A.K. isimli şüphelileri gözaltına aldı.

Yapılan incelemede, çekiciyle Manavgat'a gelen Y.P.'nin burada A.K. ile buluştuktan sonra minibüsü çekiciye yükleyerek Konya'ya götürdüğü, minibüsü orada bir hurdacıya sattıktan sonra Manavgat'a döndüğü belirlendi. Konya Emniyet Müdürlüğü ile irtibat kuran görevliler, çalınan minibüsü de hurdacıdan parçalanmadan alarak sahibine teslim etti.

Polis merkezinde sorguları tamamlanan şüpheliler sevk edildikleri adli merciler tarafından tutuklandı.

MİNİBÜS HIRSIZLARI YAKALANDI
MİNİBÜS HIRSIZLARI YAKALANDI
MİNİBÜS HIRSIZLARI YAKALANDI
MİNİBÜS HIRSIZLARI YAKALANDI

Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Büro, Manavgat, Minibüs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MİNİBÜS HIRSIZLARI YAKALANDI - Son Dakika


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