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Son dakika! Minibüs içerisindeki kavga kanlı bitti: 1 ölü - Son Dakika

Son dakika! Minibüs içerisindeki kavga kanlı bitti: 1 ölü

31.01.2022 16:24
Son dakika! Minibüs içerisindeki kavga kanlı bitti: 1 ölü

Edinilen son dakika gelişmesine göre İzmir'in Buca ilçesinde minibüs içerisinde çıkan kavgada, şoförü bıçaklayan şüpheli kaçarak kayıplara karıştı.

İzmir'in Buca ilçesinde minibüs içerisinde çıkan kavgada, şoförü bıçaklayan şüpheli kaçarak kayıplara karıştı. Kavgada ağır yaralanan minibüs şoförü araç içerisinde hayatını kaybederken, polis her yerde şüpheliyi arıyor.

Edinilen bilgiye göre olay saat 13.30 sıralarında ilçeye bağlı Adatepe Mahallesi 63 Sokakta meydana geldi. İddiaya göre 35 ADU 523 plakalı, Buca-Kırıklar hattında yolcu taşımacılığı yapan minibüsün şoförü Mehmet Elibol (63) ile yolcu A.Ş. arasında henüz belli olmayan bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine A.Ş., yanındaki bıçakla minibüs şoförü Mehmet Elibol'u yaraladı ve olay yerinden kaçtı. Elibol kanlar içerisinde yere yığılırken, olayı görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede talihsiz adamın hayatını kaybettiği belirlendi.

SOKAK GÜVENLİK ÇEMBERİNE ALINDI

Öte yandan polis ekipleri tarafından olayın yaşandığı sokak güvenlik çemberine alınırken, Olay Yeri İnceleme ekipleri, minibüs içerisinde ve çevresinde incelemelerde bulundu. Polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameraları ve görgü şahitlerinin ifadeleri doğrultusunda şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Mehmet Elibol'un cansız bedeni, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olay ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

(Ali İhsan Çiftçi - Salih Yılmazsoy/ İHA)

Son dakika! Minibüs içerisindeki kavga kanlı bitti: 1 ölü
Son dakika! Minibüs içerisindeki kavga kanlı bitti: 1 ölü
Son dakika! Minibüs içerisindeki kavga kanlı bitti: 1 ölü
Son dakika! Minibüs içerisindeki kavga kanlı bitti: 1 ölü
Son dakika! Minibüs içerisindeki kavga kanlı bitti: 1 ölü

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Mehmet Elibol, Minibüs, Polis, İzmir, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika! Minibüs içerisindeki kavga kanlı bitti: 1 ölü - Son Dakika


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