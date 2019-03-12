Minibüs İki Otomobile Çarptı: 21 Yaralı
1 saat önce
Isparta'da bir minibüsün yol kenarında duran iki otomobile çarpması sonucu 21 kişi yaralandı.
Isparta
'da bir minibüsün yol kenarında duran iki otomobile çarpması sonucu 21 kişi yaralandı.
A.B. idaresindeki 68 ED 449 plakalı minibüs, Süleyman Demirel Üniversitesi
Kavşağı'nda yol kenarında duran iki otomobile çarptı.
Kazada 21 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis
ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırdı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 11:26 Kaynak: AA
Erdoğan'ın Fotoğrafının Olduğu Gazeteyi, Otobüsün Merdivenine Seren Şoförün İfadesi Alındı
İngiliz Parlamentosu, Brexit Anlaşması Yine Reddetti
Camideki Mesaisini Bitirip Aracına Binen Dilenci, Görenleri Şaşkına Çevirdi
Kapısını Kırdılar, 27 Saniyede 4 Bin TL Çaldılar