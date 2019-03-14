Son Dakika Haberleri: Minibüs ile Belediye Otobüsü Çarpıştı: 10 Yaralı

Minibüs ile Belediye Otobüsü Çarpıştı: 10 Yaralı

22 dakika önce

İzmir'in Çiğli ilçesinde personel servisi ile belediye otobüsünün çarpışması sonucu 10 kişi hafif şekilde yaralandı.

Minibüs ile Belediye Otobüsü Çarpıştı: 10 Yaralı, System.String[]
İzmir'in Çiğli ilçesinde personel servisi ile belediye otobüsünün çarpışması sonucu 10 kişi hafif şekilde yaralandı. Kaza, saat 19.30 sıralarında İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir fabrikaya akşam vardiyası için işçileri taşıyan Sefa A. idaresindeki 35 S 01163 plakalı minibüsle Organize Sanayi Bölgesi - Bostanlı İskelesi seferini yapan Kadir T. idaresindeki 35 UE 833 plakalı belediye otobüsü, 10032 Sokak ile 10033 sokak kesişiminde çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle servis minibüsü yan yatarken, minibüste bulunan 10 kişi hafif yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Servis ve polis ekiplerine bildirdi. Yaralılardan Ferdi Temel, Kemal Süzüoğlu ve Mustafa Arslan olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Çiğli Bölge Eğitim Hastanesine kaldırılırken, minibüs şoförü ile minibüsteki 6 kişi de çevredeki araçlar ile aynı hastaneye götürüldü. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle 10032 Sokak bir süre trafiğe kapatılırken, minibüsün kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

(Nazmi Can Arslan/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 10:31 Kaynak: İHA

Çiğli, İzmir, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ünlü İsimler, Zafer Çika'nın Cenaze Törenine Akın Etti Demet Akbağ'ın Eşi Zafer Çika, Son Yolculuğuna Uğurlandı

Sanatçı Demet Akbağ, Gözyaşları İçinde Eşinin Tabutunu Taşıdı Trafik Polisi, Görevli Gittiği Kaza Yerinde Oğlunun Ölüm Haberini Aldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.3.2019 22:53:54. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Minibüs ile Belediye Otobüsü Çarpıştı: 10 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]