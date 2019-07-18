Son Dakika Haberleri: Minibüs ile çarpışan motosikletin sürücüsü uzman çavuş öldü
Son Dakika Güncel Haber

Minibüs ile çarpışan motosikletin sürücüsü uzman çavuş öldü

2 saat önce

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde, yolcu minibüsü ile çarpışan motosikletin sürücüsü uzman çavuş Hüseyin Şaraldı (29), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Minibüs ile çarpışan motosikletin sürücüsü uzman çavuş öldü, System.String[]
BALIKESİR'in Edremit ilçesinde, yolcu minibüsü ile çarpışan motosikletin sürücüsü uzman çavuş Hüseyin Şaraldı (29), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Kaza, dün akşam saatlerinde Edremit E-87 karayolunda meydana geldi. Edremit 19. Motorlu Piyade Tugay Komutanlığı'nda görevli uzman çavuş Hüseyin Şaraldı, mesai bitiminde 10 ABH 010 plakalı motosikletiyle yola çıktı. Şaraldı yönetimindeki motosiklet, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu E.H. yönetimindeki 10 M 15061 plakalı yolcu minibüsüne çarptı. Şaraldı'nın ağır yaralandığı kaza sonrası olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla özel bir hastaneye kaldırılarak tedaviye alınan uzman çavuş Hüseyin Şaraldı, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Şaraldı'nın cenazesi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Uzman Çavuş Şaraldı'nın cenazesinin, Cuma namazı sonrası kılınacak cenaze namazının ardından Denizli 11. Piyade Komando Tugay Komutanlığınca düzenlenecek askeri törenle son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.


- Edremitbalıkesir
Edremit, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 07:49 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika! Milli Savunma Bakanı Akar'dan F-35 açıklaması Huawei'den Android açıklaması Trump'ın Türkiye mesajı sonrası Dolar'da son durum Trump'tan kritik Türkiye açıklaması

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.7.2019 21:52:06. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Minibüs ile çarpışan motosikletin sürücüsü uzman çavuş öldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]