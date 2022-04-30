Minibüs ile çekici çarpıştı - Son Dakika
Üye Girişi

Minibüs ile çekici çarpıştı

30.04.2022 21:09
Minibüs ile çekici çarpıştı

Adıyaman Malatya karayolunda minibüs ile çekicinin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Adıyaman Malatya karayolunda minibüs ile çekicinin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza, Adıyaman Malatya Karayolu Palanlı köyü yakınlarında meydana geldi. Hüseyin K. yönetimindeki 02 AC 22 plakalı Ford marka çekici Malatya istikametinden Adıyaman istikametine ilerlerken karşı yönden gelen Cumali Ç. Yönetimindeki 01 AED 816 plakalı Ford marka minibüs ile çarpıştı.

Kazada minibüste bulunan sürücü ile Elif K. ve Ayhan K. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen 112 acil çağrı ekipleri müdahale ederek, yaralıları araçtan çıkartarak ambulansa alındı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN

Minibüs ile çekici çarpıştı
Minibüs ile çekici çarpıştı
Minibüs ile çekici çarpıştı

YORUMLAR
500
Virajı alamayan minibüs takla attı: 2 yaralı Virajı alamayan minibüs takla attı: 2 yaralı Son dakika haber... MİNİBÜSLE MOTOSİKLETİN ÇARPIŞTIĞI KAZA KAMERADA Son dakika haber... MİNİBÜSLE MOTOSİKLETİN ÇARPIŞTIĞI KAZA KAMERADA

Adıyaman, Minibüs, Malatya, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Minibüs ile çekici çarpıştı - Son Dakika


Son Dakika
21:00 İmamoğlu'nun Soylu'ya tepkisi sert oldu: Suçlu birini görmek istiyorlarsa Sayın Bakan'ın fotoğraf albümüne baksınlar
20:58 Karısı odada uyurken cinsel ilişkiye girdiği bakıcıyı hamile bıraktı, şok gerçek fotoğrafta ortaya çıktı
20:57 Trabzon'da tüm uyarılara rağmen silah sesleri yükseliyor
20:54 Cumhurbaşkanı Erdoğan Kılıçdaroğlu'nu sert eleştirdi: Faşist yüzünü ortaya koydu
20:37 Yeşilçam oyuncusu Kadir Kök, 83 yaşında yaşamını yitirdi
20:36 Kenan İmirzalıoğlu'nun şoförü aracını yol ortasına park edince sokak ortasında iki kadının tepkisiyle karşılaştı
20:34 Bakan Koca sosyal medyadan sert çıktı! Koronavirüs tablosunda eksiye düşen vaka sayısı düzeltildi
20:29 Rıdvan Dilmen'den ortalığı karıştıracak "yasa dışı dinleme" iddiası!
19:51 Acun Ilıcalı'nın Hull City'si sahaya çıktığına pişman oldu!
19:30 La Liga'da şampiyon Real Madrid oldu!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2022 21:15:32. #1.11#
SON DAKİKA: Minibüs ile çekici çarpıştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement