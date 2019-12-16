Minibüs ile elektrikli bisiklet çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Minibüs ile elektrikli bisiklet çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika

Minibüs ile elektrikli bisiklet çarpıştı: 1 yaralı

6 saat önce

Düzce'de minibüs ile elektrikli bisiklet çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bisiklet sürücüsü yaralandı.

Minibüs ile elektrikli bisiklet çarpıştı: 1 yaralı, System.String[]

Düzce'de minibüs ile elektrikli bisiklet çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bisiklet sürücüsü yaralandı.


Kaza Düzce Merkeze bağlı Koçyazı Mahallesi 1348. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Koçyazı Mahallesi'nde İ.B.'nin idaresindeki 81 ASS 941 plakalı minibüs, 1348. Sokak'tan 2387. Skak'a dönerken H.İ.'nin kullandığı elektrikli bisiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle elektrikli bisiklet sürücüsü H.İ. yola fırladı. Yaralı H.İ., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza hakkında inceleme başlatıldı. - DÜZCE

Düzce, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 12:49 Kaynak: İHA
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