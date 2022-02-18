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Minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika

Minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 yaralı

18.02.2022 12:21
Minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 yaralı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde minibüs ile hafif ticari aracın çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde minibüs ile hafif ticari aracın çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Kocaeli'nin Darıca ilçesi Piri Reis Mahallesi Yelkenkaya Caddesi Filingir Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde seyir halinde olan İbrahim Ö. idaresindeki 34 JL 8912 plakalı Fiat marka hafif ticari araç, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 41 D 4638 plakalı Ford marka minibüsle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle hafif ticari araç sürücüsü İbrahim Ö. yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralı şahsa ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından ambulansa alınan yaralı, tedavi edilmek üzere Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 yaralı
Minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 yaralı
Minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 yaralı

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Kocaeli, Tragger, Minibüs, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
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