Minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika

Minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı
KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde minibüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde minibüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Kaza saat 11.00 sıralarında, D-100 Karayolu Gebze Otoyol Gişeleri mevkiinde meydana geldi. İstanbul yönünde ilerleyen Süleyman Oktay idaresindeki 41 AEV 596 plakalı minibüs sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu Ahmet Sıcakyüz idaresindeki 41 ADJ 800 plakalı hafif ticari araca çarptı. Savrulan hafif ticari araç yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri kazada yaralanan hafif ticari araçta bulunan Sümeyra Ş. ile ismi öğrenilemeyen bir kişiyi Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kaza nedeniyle yolun bir şeridi trafiğe kapatılırken, araç geçişleri kontrollü olarak sağlandı. Polis ekipleri kazaya karışan araçların sürücülerini ifadelerini almak üzere karakola götürdü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Haber Yayın Tarihi: 29.05.2020 12:27 Kaynak: DHA
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