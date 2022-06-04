Minibüs ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı - Son Dakika
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Minibüs ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

04.06.2022 16:41
Minibüs ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yolcu minibüsü ile hafif ticari araç çarpışması sonucu yaralanan 6 kişi, hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yolcu minibüsü ile hafif ticari araç çarpışması sonucu yaralanan 6 kişi, hastaneye kaldırıldı.

Köşklü Çeşme Mahallesi D-100 kara yolu İstanbul istikameti kuzey yan yolda, S.Y. idaresindeki 41 UP 240 plakalı hafif ticari araç ile N.B'nin kullandığı 34 M 5945 plakalı yolcu minibüsüyle çarpıştı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

Hafif ticari araç sürücüsü ile minibüste bulunan 5 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Minibüs ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı
Minibüs ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı
Minibüs ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı
Minibüs ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı
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Kocaeli'de minibüs ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı Kocaeli'de minibüs ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı Kocaeli'de 75 düzensiz göçmen yakalandı Kocaeli'de 75 düzensiz göçmen yakalandı
Kaynak: AA

Kocaeli, Tragger, Çeşme, Gebze, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Minibüs ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Minibüs ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı - Son Dakika
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