Minibüs ile kamyonet çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Minibüs ile kamyonet çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika

Minibüs ile kamyonet çarpıştı: 4 yaralı

6 saat önce

Samsun'un Havza ilçesinde, minibüs ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Samsun'un Havza ilçesinde, minibüs ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

İsmet Trabzon'un (60) kullandığı 55 ACG 252 plakalı minibüs, Samsun- Ankara kara yolunun Memduhiye Mahallesi mevkisinde, aynı yönde seyreden Mevlüt Ertan (28) idaresindeki 55 AYR 60 plakalı kamyonetle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle kamyonetin kasası koptu.

Kazada, sürücüler ile araçlardaki Sevilay Trabzon (22) ve Taha Öztürk (18) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Havza Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Minibüs ile kamyonet çarpıştı: 4 yaralı

Samsun, Havza, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 07:39 Kaynak: AA
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