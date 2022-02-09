Minibüs ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı: 9 yaralı - Son Dakika

Malatya'nın Pütürge ilçesinde minibüs ile kamyonetin karıştığı kazada 9 kişi yaralanırken, araçlar hurdaya döndü.

Edinilen bilgilere göre, Pütürge ilçesi Kubbe Dağı mevki'inde minibüs ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı. Yaşanan feci kazada araçlarda bulunan toplam 9 kişi yaralandı. Kaza ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve güvenlik ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araçlarda sıkışan yaralıları kurtardıktan sonra yaralılar sağlık ekipleri tarafından çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kazaya karışan araçların hurdaya döndüğü olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA