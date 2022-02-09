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Minibüs ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı: 9 yaralı - Son Dakika

Minibüs ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı: 9 yaralı

09.02.2022 11:09
Minibüs ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı: 9 yaralı

Malatya'nın Pütürge ilçesinde minibüs ile kamyonetin karıştığı kazada 9 kişi yaralanırken, araçlar hurdaya döndü.

Malatya'nın Pütürge ilçesinde minibüs ile kamyonetin karıştığı kazada 9 kişi yaralanırken, araçlar hurdaya döndü.

Edinilen bilgilere göre, Pütürge ilçesi Kubbe Dağı mevki'inde minibüs ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı. Yaşanan feci kazada araçlarda bulunan toplam 9 kişi yaralandı. Kaza ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve güvenlik ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araçlarda sıkışan yaralıları kurtardıktan sonra yaralılar sağlık ekipleri tarafından çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kazaya karışan araçların hurdaya döndüğü olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Minibüs ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı: 9 yaralı
Minibüs ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı: 9 yaralı

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Toros Dağları, Kamyonet, Malatya, Minibüs, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Minibüs ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı: 9 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Minibüs ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı: 9 yaralı - Son Dakika
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