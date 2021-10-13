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Minibüs ile kamyonetin kafa kafaya çarpıştığı feci kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi - Son Dakika

Minibüs ile kamyonetin kafa kafaya çarpıştığı feci kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi

13.10.2021 09:33

Isparta'da elma yüklü kamyonet ile minibüsün kafa kafaya çarpıştığı korkunç kazadan bir kötü haber daha geldi. Daha önce 1 olan ölü sayısı, minibüs sürücüsünün oğlunun da hastanede yaşamını yitirmesiyle 2'ye çıktı.

Isparta'da güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan görüntülerde kamyonet ile minibüsün kafa kafaya çarpıştığı feci anlar, kameralara yansımıştı. Korkunç kazada gelen bir acı haberle daha, vefat edenlerin sayısı 2'ye yükseldi. Kazada ağır yaralanan 17 yaşındaki Adem Sarıhan da kaldırıldığı hastanede 4 gün sonra hayatını kaybetti.

ÇARPIŞMANIN ETKİSİYLE SAVRULDULAR

Feci kaza 8 Ekim günü saat 15.10 sıralarında Isparta- Konya karayolu 60'ıncı kilometresinde meydana geldi. Isparta istikametine seyir halindeki 34 JM 983 plakalı minibüs şerit ihlali yapması sonucu karşı yönden gelen 07 LL 200 plakalı kamyonetle kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan araç yine kamyonetin arkasında Konya istikametine doğru seyir halinde bulunan 01 AHE 697 plakalı tankere çarptı. Kazada 5 kişi yaralanırken kamyonet sürücüsü Yusuf

KAZADAN SONRA 4 GÜN HAYATTA KALABİLDİ

Kaza anı, kamyoneti takip eden araç kamerasına saniye saniye yansıdı. Düz yolda bir anda kamyonetin bulunduğu şeride geçen minibüsle kafa kafaya gelen kamyonetin çarpışması anbean kayıt altına alındı. Kazada ağır yaralanan ve minibüs sürücüsünün Remzi Sarıhan'ın oğlu olduğu öğrenilen 17 yaşındaki Adem Sarıhan'dan da acı haber dört gün sonra geldi. Kaza sonrası ağır yaralı olarak Şehir hastanesine kaldırılan Adem Sarıhan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Minibüs ile kamyonetin kafa kafaya çarpıştığı korkunç kazada ölü sayısı yükseldi
Minibüs ile kamyonetin kafa kafaya çarpıştığı korkunç kazada ölü sayısı yükseldi
Minibüs ile kamyonetin kafa kafaya çarpıştığı korkunç kazada ölü sayısı yükseldi
Minibüs ile kamyonetin kafa kafaya çarpıştığı korkunç kazada ölü sayısı yükseldi
Minibüs ile kamyonetin kafa kafaya çarpıştığı korkunç kazada ölü sayısı yükseldi
Minibüs ile kamyonetin kafa kafaya çarpıştığı feci kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi

Kamyonet, Isparta, Minibüs, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Minibüs ile kamyonetin kafa kafaya çarpıştığı feci kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Minibüs ile kamyonetin kafa kafaya çarpıştığı feci kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi - Son Dakika
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