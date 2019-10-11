Minibüs ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Adıyaman'da, minibüs ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.



Edinilen bilgilere göre, Yunus Emre Mahallesi 2093 Sokak içerisinde İbrahim Ö., idaresindeki 02 S 0375 plakalı minibüs ile Mehmet Emin B., idaresindeki 02 AF 748 plakalı motosikletle çarpıştı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Mehmet Emin B., yaralandı. Yaralı sürücü, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.



Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN