Minibüs ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
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Minibüs ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

07.06.2022 11:00
Minibüs ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Adıyaman'da, motosiklet ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Adıyaman'da, motosiklet ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Zeynal Abidin Biçer idaresindeki 02 ACC 748 plakalı Volkswagen marke minibüs ile plakası tespit edilemeyen Serdal Karaca idaresindeki motosiklet, eski Zey Caddesi ile 1.Çevre yolunun kesiştiği kavşakta çarpıştı. Meydana gelen kazada motorsiklet sürücüsü Serdal Karaca yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman'da Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, kimliği belirsiz şahıslar tarafından ise kazaya karışan motosiklet olay yerinden alınarak götürüldü. Daha sonra olay yerine gelen polis ekipleri incelemelerde bulundu.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

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Kaynak: İHA

Volkswagen, Adıyaman, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Minibüs ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika

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