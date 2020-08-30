Minibüs ile motosikletin çarpıştığı feci kaza kamerada - Son Dakika

Adıyaman'da, motosiklet ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen feci kaza anı saniye saniye kameralara yansıdı. Kazada 2 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Celebi E., idaresindeki 02 LE 059 plakalı Ford marka minibüs ile sürücüsü öğrenilemeyen 02 ABE 746 plakalı motosiklet, Karapınar Caddesi ile 2.Çevre Yolunun kesiştiği kavşakta çarpıştı. Meydana gelen feci kaza anı saniye saniye kameralara yansıdı. Meydana gelen kazada motosiklette bulunan Kenan D., ile Haldun D., feci şekilde yaralandı. Her iki yaralı olay yerine gelen 112 Acil Sağlık Ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazaya karışan minibüs ole motosiklet polis ekiplerinin incelemelerinin ardından yoldan kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN